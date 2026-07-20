Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en üst komuta kademesini böylesine anlamlı bir günde KKTC’de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, MSB Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve MSB Özel Kalem Müdürü Erbil Özdemir de hazır bulundu.

Karşılıklı plaket takdiminin ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bakan Güler ve beraberindeki heyetle birlikte Meclis bahçesinde düzenlenen resepsiyona katıldı.