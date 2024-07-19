Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili, eski TBMM Başkanlarından ve Türkiye Başbakanlardan Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Başkan Töre, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na gelene kadar geçen süreçte Türk milleti adına nöbet tuttuklarını, milli ve manevi değerleri koruduklarını” söyledi.

Bağımsızlığın ve Türkiye’nin güvencesinin kendileri açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Töre, “Bugün yola devam ediyorsak bu sizlerin desteğiyledir” ifadelerini kullandı.

50 yataklı Saray Otel’den bugün 30 bin yataklı turizm tesislerine ulaşıldığını kaydeden Töre, eğitim alanında yapılan yatırımların da KKTC’nin özgül ağırlığını artırdığını dile getirdi.

Binali Yıldırım’ın gerek bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde KKTC’ye verdiği desteği anımsatan Töre, yayıncılık alanında gelinen aşamanın da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

-Yıldırım: “Gözümüz kulağımız burada”

AK Parti Genel Başkan Vekili, eski TBMM Başkanı ve eski başbakan Binali Yıldırım da, “Büyük bedeller ödenerek kazandığımız bağımsızlığımıza gözümüz gibi bakacağız. Türkiye’nin gözü kulağı hep buradadır. KKTC’de yaşayan kardeşlerimizin huzur ve güvenliği bizim için önemlidir. Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in güvenliği KKTC’den başlar. Türkiye’de ne varsa burada olması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.