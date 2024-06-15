Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, halkın Kurban Bayramı’nı kutladı, bayramın rahmet ve bereketinin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Töre, Kurban Bayramı mesajında, bayramların; “bizi biz yapan değerlerimizi yeniden idrak etmemizi sağlayan, manevi değeri yüksek günler olduğu gibi, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve beşeri münasebetlerin en üst seviyede tesis edilmesi için de bir vesile” olduğunu kaydetti.

Bayramları kendi millî hasletleriyle, güzellikleriyle pekiştirerek zenginleştirmek, bu değerli günlerin anlamını katbekat artırdığını ifade eden Töre, şunları kaydetti:

“Hiç kuşkusuz ki, kültür ve geleneklerimizin bir parçası olan bayramlarımızın gerçek mana ve muhteviyatını gelecek nesillere aktarmak, bizlerin bugünleri anlam ve ehemmiyetine uygun olarak yaşadığımız ve yaşattığımız sürece mümkün olacaktır.

Bayramlar aynı zamanda renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin, ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşıyarak, nice coğrafyalara iyilik eli uzatıp kardeş olmanın, dayanışmanın ve birlik olmanın şuuruna ermektir. Fakat ne yazık ki, Filistin'de yaşanan vahşet, soykırım ve barbarlıktan dolayı hem ülkemiz, hem de İslam alemi açısından bu bayram buruk bir gönülle idrak edilecektir. Gazze’de katledilen günahsız çocuklar, kadınlar ve masum sivil halk vicdanlarda derin yaralar açmaya devam etmektedir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı üzere 'Dünya beşten büyüktür' Gazze için insanlığın ortak vicdanı da beşten büyük olmalıdır.”

Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs'ta da tarihsel süreçte benzer acıların yaşandığı çok zorlu günlerden geçildiğini, ancak Kıbrıs Türk toplumunun şanslı olduğunu çünkü o zorlu günlerde yanlarında Anavatan Türkiye olduğuna işaret eden Töre, şöyle devam etti:

“Ne mutlu bizlere ki halen var ve sonsuza dek var olmaya devam edecektir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve kahraman Türk Ordusu sayesinde bugün bağımsız bir devlete, şanlı bayraklarımızın üzerinde dalgalandığı, ezan seslerinin Beşparmak dağlarında yankılandığı vatan topraklarına sahibiz. Güçlü, müreffeh ve küresel siyasette iddia ve etki sahibi bir Türkiye ile Türkiye Yüzyılı emin adımlarla inşa edilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu paralelde adım adım yeni ufuklara doğru yol almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Anayasal isimle gözlemci üye olmasının ardından, Cumhuriyet Meclisimizin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ne gözlemci üye olması ve son olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında ilk kez Dostluk Grupları oluşturularak yakın geçmişte Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekillerinden oluşan KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu heyetinin ülkemize gelerek resmi ziyaret ve temaslarda bulunması tarihi adımlar olarak kayda geçmiştir. Yine geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahibe Gafarova'nın resmi daveti üzerine Bakü'ye giderek üst düzey temaslarda bulunmamız, Onüçüncü TÜRKPA Genel Kurul Toplantısında yer almamız yeni ufuklarda ilerlerken adımlarımızın hızlandığının bir nevi tezahürü olmuştur. Kabulleri esnasında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik çağrısını içeren beyanatı ve samimi bir üslupla Kıbrıs Türk Toplumu olarak bizleri sahiplenişi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki çağrılarının, destek ve katkılarının son derece kıymetli ve etkili olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Tüm bu olumlu gelişmelerin yakın gelecekte artarak, gelişerek ve büyüyerek devam edeceğine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başta Türk Devletleri olmak üzere uluslararası arenada artık hak ettiği konum ve itibara kavuşacağına olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bayramları şanlı bayraklarımızın altında, huzur ve güven ortamı içerisinde özgürce yaşama olanağı ve onurunu bahşeden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, vatan savunması görevini ifa esnasında şehit düşen kahramanlarımızı rahmet, gazilerimizi şükran duyguları ile anarken, 6 Şubat depreminde Hakkın rahmetine kavuşan başta Şampiyon Meleklerimiz olmak üzere, tüm kardeşlerimizin mekanlarının cennet olmasını dilerim. Yaslı ailelere metanet, devam eden dava sürecinde adalet temennisiyle, bayram coşkusunun felakete dönüşmemesi için, tüm halkımızın trafik kurallarına azami düzeyde riayet etmesini hassaten istirham ederim.

Şahsım ve KKTC Cumhuriyet Meclisi üyeleri adına tüm Halkımızın mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar, Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”