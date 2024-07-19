Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’den 20 Temmuz ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yıl kutlamalarına katılmak için KKTC'ye gelen Kıbrıs gazisi heyetini kabul etti.

Meclis Genel Kurul’da yapılan kabulde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı ve Kıbrıs gazisi Beyazıt Yumuk ve Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt konuşma yaptı.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, “Kahraman Gaziler… Türk milletinin gazileri hoş geldiniz” dedi.

Vatan topraklarının aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin hediyesi olduğunu vurgulayan Töre, 1974 Barış Harekâtı gerçekleşmeden önce Kıbrıs Türk halkının moralini bozmak ve Mücahitlerin direnişini kırmaya çalışmak amacıyla Rum radyosunun “Bekledim de gelmedin” şarkısını çaldığını anlattı.

Rumların hedeflerinin Kıbrıs’ı Girit adası yapmak olduğunu kaydeden Töre, Rumların Kıbrıs Türklerini işgal edemediğini ve esir alamadığını söyledi. Töre, “Biliyorduk. bir gün Mehmetçikler yeniden gelecek. Gittiler 1878’de biz onlara güle güle demedik. Onlar da bize allahaısmarladık demedi çünkü geri geleceklerdi.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs tarihinden bilgiler veren Töre, Rumların ve Yunanın Enosis faaliyetlerine devam ettiğini, Türklerin ve Mücahitlerin Rumlara asla boyun eğmeyerek Enosis'e engel olunduğunu vurguladı.

Göndere çekilen Türk bayraklarının asla inmeyeceğini söyleyen Töre, “Biz Türk ordusundan, Türk milletinden ve Türkiye’den asla vazgeçmeyiz.” dedi.

-Yumuk

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Beyazıt Yumuk da konuşmasında, yüzlerce yıl Türk yurdu olan ve ebediyen Türk yurdu kalacak Kıbrıs’ta, Türk varlığını yok sayanlara karşı kahramanca verilen mücadelenin 50’nci yılında KKTC’de olmaktan duyduğu gururu ve mutluluğu belirtti.

“Varlığı dosta güven, düşmana korku veren kahraman Mehmetler ve Leventler olarak Anavatan’dan sizlere selam ve sevgi getirdik” ifadelerini kullanan Yumuk, yarım asır önce Kıbrıs Türkü’nü yok etmek için türlü entrikalar çevirenlere karşı kahraman Mehmetçiğin, Mücahit ve Mücahidelerin balyoz gibi inen yumruklarıyla gereken cevabın verildiğini kaydetti.

Türk ordusunun 20 Temmuz 1974 sabahı denizden ve havadan Kıbrıs’a başarılı bir harekât icra ederek Kıbrıs Türkü’nün yok olmasını bertaraf ettiğini vurgulayan Yumuk, “Türk ordusu, soydaşlarımızın hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşmasını sağlamış böylece Yunanistan’ın Enosis hayalleri de tarihe gömülmüştür.” şeklinde konuştu.

Yumuk sözlerini şöyle tamamladı:

“Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesi için iradelerini ortaya koyan ve ebediyete irtihal eden devlet büyüklerimizi, Gazi Meclis'imizin üyelerini Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki komuta kademesini Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Dr. Fazıl Küçük ve bağımsızlık mücadelesinde şehit olan TMT mensuplarını tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına rahmet ve saygıyla anıyorum.”

-Kurt

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt da konuşmasında, Kıbrıs Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, vatanın güzel yerinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti kaydetti.

“Sizler fedakârlık ve cesaret timsalleri büyüklerimizsiniz. Başımızın tacı, milletimizin medarı iftiharısınız. Şu an Kıbrıs'ta vatanımızın gözbebeğinde sizlerle olmak bizim için büyük bir şeref.” ifadelerini kullanan Kurt, “Sizlerin olduğu yer, ahlak ve cesaretin bir araya geldiği zarafet mekânlarıdır.” dedi.

Gazilerin, 50 yıl önce Kıbrıs'ta takılmak istenen zinciri paramparça ettiğini dile getiren Kurt, “Bu ruh Çanakkale ruhudur. Bu ruh Fahrettin Paşa'nın ruhudur. Bu ruhtur 15 Temmuz'da destan yazan. İman ve vatan sevgisiyle çarpan bu yüreğin karşında hiçbir güç duramaz. Bizler ekmeğimizi, suyumuzu aşımızı veririz. Soframız öyle büyük, gönlümüz öyle geniş. Ama vatanımızın tek bir taşını vermeyiz. Siz kıymetli büyüklerimiz bunu Kıbrıs'ta yedi düvele gösterdiniz.” şeklinde konuştu.

50 yıl önce Türkleri vatanlarından silmek isteyenlerin büyük bir duvara çarptığını dile getiren Kurt sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu duvar, iman ve vatan sevdasıyla örülmüş birlik ve beraberliğimizin duvarıdır. Hiçbir güç bu duvarı yıkamayacaktır. Kıbrıs'ı canları pahasına koruyan tüm şehitlerimizi ve öte âleme irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ederken, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hayırlı güzel bir ömür diliyorum. Sözlerimi bu hislerle tamamlarken sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.