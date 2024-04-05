Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulmasının “tarihi bir adım” olduğunu vurguladı.

Töre, “Bu tarihi adımın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın gelecekte Azerbaycan tarafından tanınması noktasında katalizör bir tesiri olacağı aşikardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisinde, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kurulması ile ilgili açıklama yaptı.

Töre, açıklamasında şunları kaydetti:

“Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün (5 Nisan 2024) yapılan Genel Kurul toplantısında, Azerbaycan - KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına dair oylamanın, Azerbaycan Milli Meclisinde yer alan tüm milletvekillerinin 'evet' oyu kullanmaları ile onaylandığı haberini büyük bir memnuniyet içerisinde öğrenmiş bulunuyor ve bu tarihi kararı selamlıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatına anayasal adıyla gözlemci üyeliğı ve Cumhuriyet Meclisimizin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine gözlemci üyeliğine müteakip, dost ve kardeş ülke Azerbaycan Milli Meclisinin bugün almış olduğu karar, hiç kuşkusuz ki tarihi bir adımdır ve bu tarihi adımın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın gelecekte Azerbaycan tarafından tanınması noktasında katalizör bir tesiri olacağı aşikardır.

Uzun süredir Türk devletleri ile kurmuş olduğumuz ilişkilerin ve parlamentolar arası dostluk grupları oluşturma çabalarımızın ilk meyvesini vermesi, KKTC'nin tanınması yolundaki çetin mücadelemize daha büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla devam etmemize vesile olacaktır.

KKTC'nin kuruluşundan bugüne, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası kamuoyuna duyurmak için yıllarca vermiş olduğu zorlu mücadele başta olmak üzere, sesimizi duyurmak adına atılan adımların ve diplomatik temasların ne kadar yerinde ve önemli olduğu, bugün gelinen noktada bir kez daha kanıtlanmıştır.

Azerbaycan Milli Meclisinin almış olduğu bu anlamlı kararın, Türk devletleri başta olmak üzere diğer dost ve kardeş ülkeler tarafından da benimsenerek emsal teşkil etmesini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda iki yıl üst üste yapmış olduğu KKTC’nin tanınması yönündeki çağrıya destek vermelerini beklemekteyiz.

Bizler, geçmişimizden ve bugüne kadar vermiş olduğumuz haklı mücadeleden almış olduğumuz güç ve her daim her konuda yanımızda olan Anavatanımız Türkiye’nin desteği ile yolumuzda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

'KKTC'yi tanıyın' çağrısında bulunarak, tanınma yolundaki bu tarihi adımın atılmasına liderlik eden Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 'üç devlet tek millet' söyleminin ne kadar gerçekçi olduğunun bir kez daha kanıtlanmasına vesile olan bu kararın alınmasında çok değerli katkıları olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, değerli mevkidaşım Sayın Numan Kurtulmuş'a, TBMM Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem kardeşime, can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek dostluk grubunun oluşturulmasına onay veren Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sabiha Gafarova ve Azerbaycan Milli Meclisine mensup tüm değerli milletvekillerine şükranlarımı sunarım.”