Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçiminde ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi.

Meclis Başkanlık adaylığı için UBP’nin Zorlu Töre’yi aday göstermesinin ardından oylama işlemi başladı.

Bu sırada söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali bu birleşimin törensel olmayan ilk birleşim olduğunu söyleyerek, verimli bir çalışma dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu. Şahali, oyun gizliliği bağlamında YSK tarafından halk oylamalarında tedbirler alındığını bu doğrultuda bu seçimde de cep telefonları dışarıda bırakılarak oy kullanılması önerisinde bulundu.

Önerinin ardından vekillerin telefonlarını bırakarak oylarını kullandığı görüldü.

Milletvekillerinin gizli oy kullandığı seçimlerde, oy vermenin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Oylama sonucunda mevcut milletvekili 48, kabul oyu 23, ret oyu 23, 2 çekimser oy kullanılması ve salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci tur oylamaya geçildi.

İKİNCİ TUR

başkanlık için seçim yapılan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda UBP milletvekili Zorlu Töre'nin ilk turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan ikinci tur da sonuçsuz kaldı.

İkinci tur oylamada da salt çoğunluğa ulaşılamadı. Töre, ikinci turda 24 ret, 23 kabul oy alırken bir de çekimser oy çıktı.

Bunun üzerine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, grup toplantısı için ara talep etti.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları fazla olan aday seçimi kazanmış oluyor.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde bugün 48 milletvekili toplantıya katılıyor. Oylamalara katılmayan iki milletvekili mazeretli olan CTP milletvekili Sıla Usar İncirli ile UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu oldu.

UBP tarafından aday gösterilen Zorlu Töre için ikinci tur oylamada 24 ret, 23 kabul bir de çekimser oy kullanıldı.

Başbakan Ünal Üstel’in talebi üzerine UBP grup toplantısına geçildi, Cumhuriyet Meclisi Genl Kurulu'na 10 dakika ara verildi.

Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, ana muhalefet CTP 19, koalisyon ortağı DP 3, koalisyon ortağı YDP 2 ve bağımsızlar 2 sandalyeyle temsil ediliyor.

ÜÇÜNCÜ TUR

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından Cumhuriyet Meclisi başkanlığı için aday gösterilen Zorlu Töre, üçüncü turda da salt çoğunluk oyu alamaması nedeniyle dördüncü tur oylamaya geçildi.

Cumhuriyet Meclisi verilen aranın ardından yeniden toplanarak, meclis başkanlığı için üçüncü tur oylamaya geçti. Zorlu Töre için üçüncü tur oylamada 25 ret, 23 kabul bir de çekimser oy kullanıldı. Oylamada yine salt çoğunluğa ulaşılamadı.

Zorlu Töre’nin ilk üç turda salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yeniden oylama yapılıyor.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, ilk dört turda salt çoğunluğa ulaşılması gerekirken, beşinci turda kabul oyları fazla olan aday seçimi kazanır.

Mazareti nedeniyle önceki oylamalara katılamayan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de üçüncü tur oylamaya dahil oldu.