Eski Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi eski Başkan Yardımcılarından Sait Güven, hayatını kaybetti.

Güven için 9 Ocak Perşembe, Meclis bahçesinde tören düzenlenecek.

SAİT GÜVEN KİMDİR

1938 yılında Limasol'da doğdu.İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir müddet Limasol'da serbest çalıştı. Daha sonra, Devlet hizmetine girdi ve 1978 yılında emekli oldu.

23 Haziran 1985 tarihinde yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

İngilizce bilen Güven, evli ve bir çocuk babasıydı.