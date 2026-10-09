Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, genel seçimlerin 6 Aralık Pazar günü yerel seçimlerle birlikte yapılmasını oybirliğiyle onayladı.

Genel Kurul'da ayrıca Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

- Tosunoğlu

Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi üzerine söz alan bağımsız milletvekili olan Hasan Tosunoğlu, demokrasinin çoğulculuğun sesi ve düşüncesi anlamına geldiğini ifade etti.

Demokrat Parti’nin (DP) kurulduğu günden beri “asla anti demokratik bir yapı içerisinde” olmadığını kaydeden Tosunoğlu, sosyal demokrasiye ve devlete inanan bireyler olduklarını dile getirdi.

“Her parti kendi tüzüğündeki şekilde ön seçimini yapar veya adaylarını belirler.” diyen Tosunoğlu, parti meclislerinin tabanı temsil ettiğini belirtti.

Tosunoğlu, DP’nin bu ülkede demokrasiyi sonuna kadar savunan ve savunacak olan bir parti olduğunu kaydetti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali ile CTP Milletvekili Olgun Talat, bazı sorular yöneltti.

Tosunoğlu da her partinin kendi demokratik anlayışı ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda hareket edebilmesi gerektiğini ifade etti.

- Gardiyanoğlu

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da, partilerin kurultaylarının yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu’nun gönderdiği sorumlular tarafından denetlendiğini kaydetti.

Tüm siyasi partilerin kurultaylarda Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen ıslak mühürlü listelerle kullanıldığını dile getiren Gardiyanoğlu, partilerin genel başkanlarının seçimle geldiğini belirtti.

Her siyasi partinin tüzükleri kendi üyeleri tarafından belirlendiğini belirten Gardiyanoğlu, parti meclislerinde YSK denetiminden geçtiğini dile getirdi.

- Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, toprak sınıflandırmasının ülkede 90’lı yıllarda yapıldığını dile getirdi.

Çavuş, 2026 Aralık ayından sonra toprak sınıflandırmasının parsel bazlı da görüleceğini kaydetti.

Tarımsal arazilerin kiralanması konusuna değinen Çavuş, eleştirilere de yanıt verdi.

Gençler üzerinden siyaset yapmanın çok yanlış olduğunu kaydeden Çavuş, “Bu gençler hepimizin.” dedi.

Çavuş, konuşmasında devletten bir arazisi ya da arsasının olmadığını da belirtti.

- Arıklı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, yapılmak istenen değişikliğin “her siyasi partinin hukuk sistemi içerisinde, savcılığın görüşünden geçmiş tüzüklerine göre, aday belirlemesini kendisinin yapması” olduğunu kaydetti.

Yasanın içeriğine değinen Arıklı, her siyasi partinin geçmişte olduğu gibi kendi adayını nasıl belirleyeceğine “karar verme hakkı tanınması” gerektiğini dile getirdi.

“Bu kimi, niye rahatsız eder? Anti demokratik bir durum varsa; buna o siyasi partinin üyesi karar verir.” diyen Arıklı, yaşanan tartışmaların anlamsız olduğunu kaydetti.

Partiler arasında eşitsizlik olduğunu dile getiren Arıklı, yasa önerisinin anti demokratik olmadığını belirtti.

- Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, bugün seçim sisteminde bir değişiklik yapılmadığını söyledi.

Mevcut durumun tam olarak anlaşılmadığını belirten Hasipoğlu, yasa maddelerine atıfta bulunarak konuşmasını sürdürdü.

“Bugün burada demokratik ilkelere uygun koşulu içeren iki düzenleme getiriyoruz.” diyen Hasipoğlu, düzenlemenin içeriğine değindi.

- Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, yasadaki değişikliği yaparken “zorlayıcı herhangi bir unsur” ortaya koymadıklarını dile getirdi.

Ataoğlu, konuşmasında yasa önerisindeki değişiklikle ilgili bazı detaylara da yer verdi.

Konuşmaların ardından Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi, madde madde görüşülmesi sonrasında oy çokluğuyla onaylandı.

- Tasarılar

Genel Kurul’da daha sonra “Karaağaç'ta 2755 Koçanı V/H XIII.29 Köy Parsel 88 Yeni 152/27 Tapu Referanslı 673 Metrekare Mazbut Emlakten 14 Ayak Geçit Hakkı Talebi İle İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ile “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı Ek Kira Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ele alındı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, tasarılara ilişkin raporları okudu; tasarıların oybirliğiyle komitede kabul edildiğini kaydetti.

Tasarıların madde madde görüşülmesi tamamlanırken, ikinci görüşmeleri sona erdi. Tasarıların üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacak.

- Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Genel Kurul’da ardından Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, tasarıya ilişkin raporu okudu; tasarının oy çokluğuyla komitede kabul edildiğini kaydetti.

- Solyalı

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yasanın uzun yıllar üzerinde görüş beyan ettikleri bir yasa olduğunu dile getirdi.

“Yasayla ilgili çeşitli dönemlerde ve uzun süre çalıştık. Çalışmalarımızı ortak bir akılla yönlendirmeye çalıştık.” diyen Solyalı, yasanın içeriğini ele aldı.

Solyalı, kaç kişiye tabanca taşıma izni verildiği konusunda İçişleri Bakanlığı'nın kendilerine hala daha yanıt vermediğini belirtti.

“Müthiş bir keyfilikten, en azından belli bir alana bu işi bağlamanın peşine düştük.” diyen Solyalı, tabanca ruhsatı alacak kimselerle ilgili yasada yer alan değişikliklere ve yaptıkları çalışmalara değindi.

Yasanın bütününe katkı koyduklarını düşündüklerini belirten Solyalı, tereddüde düştükleri bazı noktalar nedeniyle ret oyu vereceklerini ifade etti.

- Şan

UBP Milletvekili Alişan Şan da, bugün bu yasa tasarısının uzun yıllardır neredeyse hiç değişikliğe uğramadığını söyledi.

“Ekonomik konjonktür içerisinde patlayıcı maddeler ile mermi üretimi büyük bir ekonomik değer tutmaktadır.” diyen Şan, ülkede bu bağlamda ciddiye yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Şan, hükümet ve parti olarak da ekonomik gelişme ve ticaretin önünün açılması için üzerlerine düşeni her zaman yaptıklarını dile getirdi.

Değişiklikle silah satan işletmelerin de önünün açılacağını belirten Şan, bunun maliyeye katkısı da olacağını söyledi.

- Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun da, avcılık ve atıcılığın ülkede kültürel ve çok yaygın bir spor olduğunu dile getirdi.

Yasadaki düzenlemeyi ele alan Atun, avcılık ve atıcılık alanlarındaki spor faaliyetlerine de değindi.

Atun, bu alanda sektöre katkı koyan insanların önünü açmanın “devletin görevi” olduğunu ifade etti.

“Yabancılar, bu alanda sportif faaliyet yapabilmesinde çok ciddi kısıtlamalara maruz kalmaktaydı. Bu yasa, onun da önünü açıyor.” ifadesini kullanan Atun, yasa tasarısının uzun yıllardır bu alana yatırım yapan kişilerin önünü önemli ölçüde açacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı, madde madde görüşülerek oy çokluğuyla onaylandı.

- Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, tasarıya ilişkin raporu okudu; tasarının oy çokluğuyla komitede kabul edildiğini kaydetti.

- Gardiyanoğlu

Yasa tasarısı üzerine söz alan UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, yasanın tam 86 yıl sonra güncellenen bir yasa çalışması olduğunu dile getirdi.

Yasadaki değişikliğe değinen Gardiyanoğlu, “Gerek avcılarımız gerekse satıcılarımız, yanlış anlaşılmaların veya güncel olmayan yasaların mağdurları oldular.” diyerek, yasa çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat da, yasada bulunan bir maddedeki değişiklik önerisi üzerine söz alarak, eleştirilerde bulundu.

Talat, komitede ayrıntılı bir biçimde konuşulan bir konunun son dakika değiştirilecek olmasının, “kabul edilebilir” olmadığını belirtti.

Konuşulan konunun kamu güvenliğiyle alakalı olduğunu dile getiren Talat, bu duruma tepki gösterdi.

- Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de yerinden söz alarak, yasadaki bazı hususlara değinerek, sorular yöneltti. Tartışmalar üzerine yasanın ilgili maddesine yönelik değişiklik önerisi, oyçokluğuyla reddedildi.

Bu kez kürsüye çıkarak yeniden söz alan Özdenefe, yasada bulunan başka bir maddedeki değişiklik önerisine tepki göstererek, eleştiriler yöneltti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, usul hakkında söz alarak, bazı maddelerdeki değişiklik önerilerini eleştirdi.

Daha sonra tasarının madde madde oylanmasına geçildi. Ardından açık oylama yapıldı. Tasarıya, 26 kabul, 7 ret oyu verildi ve oy çokluğuyla kabul edildi.

-Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin 6 Aralık'ta ta yapılması kabul edildi

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin 6 Aralık’ta Yerel Seçimlerle birlikte yapılmasına ilişkin karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Son olarak “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarısı” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi gerçekleştirildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesinin “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarısı”na İlişkin Raporu, Komite Başkanı Yasemi Öztürk tarafından okundu.

Ardından karar tasarısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi gerçekleştirildi ve tasarı oybirliğiyle kabul edildi.