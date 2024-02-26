Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı 12.05'te başladı.

Toplantının özel gündeminde Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sayıştay Komitesinin, Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu yer alıyor.

Toplantının seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde ise geçen hafta ele alınan “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı"nın üçüncü görüşmesi yapılacak ve tasarıların geneli oylanacak.