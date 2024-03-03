Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak.

Meclis'in saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında, gündeme göre ele alınacak Komitelerden gelen tasarı ve öneriler şu şekilde:

“Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sayıştay Komitesinin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu”

Genel Kurul’da, ayrıca, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.