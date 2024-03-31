Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulun gündeminde, “Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Sayıştay Komitesinin, Güzelyurt Belediyesinin İşyeri Kiralamalarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu” bulunuyor.

Genel kurulda, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yüksek Adliye Kurulu Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da görüşülecek.