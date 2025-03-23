Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısında “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol (Onay)” Yasa Tasarısı ele alınacak.

Genel Kurul'da bunun yanında, Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik), Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik), Birleştirilmiş Yol Güvenliği (Değişiklik) yasa tasarılarının ve Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere Komite’ye geri alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi yapılacak.