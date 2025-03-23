Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen “Herkes için AB Tüketici Güvenliği Forumu”, dün Lefkoşa'daki Grand Pasha Hotel’de yapıldı.

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi’nden yapılan açıklamaya göre; Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında Kıbrıs Türk topluma yönelik düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarını, Avrupa Komisyonu Temsilcisi Oya Koçak Barçın, ardından ekonomi ve enerjiden sorumlu Doç. Dr. Tuğşad Tülbentçi gerçekleştirdi.

Açıklamada, tüketici güvenliğine ilişkin güncel konuların ele alındığı panellere ev sahipliği yapan forumda Avukat Ayşe Öztabay, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Gülcan Yalınca ve psikolog Ziliha Uluboy gibi uzmanların görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doğa Ceren Polat ve özel sektör temsilcisi Orhan Dağlı’nın da katkı sağlayarak bilgiler aktardığının kaydedildiği açıklama, şöyle devam etti:

“AB İş Geliştirme Merkezi Yöneticisi Hasan Tabakcı, AB tarafından finanse edilen ve yerel işletmeleri destekleyerek piyasa rekabetçiliğini artıran eunite projesinden ilham alan hikayeleriyle tartışmalara zenginlik kattı. Ayrıca, Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi uzmanları da panellere aktif olarak katılarak değerli bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Etkinliğe tiyatro gösterileri farklı bir boyut kazandırdı. Ruhsan Ankay Kısa, Mehmet Samer, Halit Tümkan ve Kıbrıs Müzik Yolcuları, tüketici güvenliği konularını ele alarak izleyicileri performanslarıyla buluşturdu.”

Açıklamada; tüketici hakları, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi konularına odaklanan etkinliğin tiyatro gösterileri ve disiplinler arası panelleri bir araya getirerek, katılımcılarla etkileşimli ve düşündürücü tartışmalar sunduğu belirtildi.

Etkinlikte AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında tüketici hakları konusunda farkındalık yaratma ve kamu-özel sektör diyaloğunu güçlendirme hedeflerine katkı sağladığının kaydedildiği açıklamada, forumun tüketici güvenliğinin önemini vurgulamanın yanı sıra Yeşil Hat ticaretinin sunduğu fırsatları öne çıkarmada "kritik" bir rol oynadığı belirtildi.