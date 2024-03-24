arlamentolar Arası Birlik Genel Kurul Toplantısı (PAB) için İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Cumhuriyet Meclisi heyeti, Pakistan heyetiyle görüşme yaptı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar ile gerçekleşen görüşmede Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki KKTC heyetinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Milletvekili Serhat Akpınar yer aldı. KKTC heyetine Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü eşlik etti.

Görüşmede ticaret ve turizm başta olmak üzere eğitim ve diğer alanlarda iki ülke arasında yapılabilecek iş birliği çalışmaları ele alındı.

Meclis heyetinin bu gece yurda dönmesi bekleniyor.