Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye – KKTC Dostluk Grubu ile bir araya geldi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki Dostluk Grubu'nda Başkan Vekili İstanbull Milletvekili Şamil Ayrım, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer yer aldı.

Görüşmeye KKTC heyetinden ise Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi ve aynı zamanda Meclis KKTC-TC Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyeleri UBP milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile eski Komite Üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da katıldı.

Erdem

TBMM Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, komisyonlar arasında ziyaretlerin karşılıklı artarak devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

TBMM’de birçok dostluk grubu olduğunu ancak bunların içinde en önem verileninin KKTC ve Azerbaycan dostluk grupları olduğunu dile getiren Erdem, Meclisteki tüm partilerin Kıbrıs konusunda aynı fikir birliğinde olduğunu belirtti.

Gelecek hafta Azerbaycan Milli Meclisi’nin oluşturduğu KKTC Dostluk Grubu ile adaya geleceklerini ifade eden Erdem, üç ülkenin dostluk grubunun güçlü bir mesaj vereceğine inandıklarını kaydetti.

-Eroğlu

Cumhuriyet Meclisi KKTC-TC Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da konuşmasında TBMM Dostluk Grubu’nun göstermiş olduğu çabalar nedeniyle şahsı ve milletvekilleri adına teşekkür etti.

Azerbaycan’dan dostluk grubunun gelecek hafta KKTC’ye yapacağı ziyaretin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Canaltay, üç ülke meclisinin bir arada olmasının tarihi bir an olacağını ifade etti.