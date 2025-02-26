Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Limanlar ve Üst Kademe Yöneticiliği Yasa Tasarılarını oy birliğiyle Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”, “Liman İşçileri (Hizmet Düzenleme) Yasasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” ve “Limanlar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’’nı ele aldı.

Komite ilk olarak “Liman İşçileri (Hizmet Düzenleme) Yasası'nın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” ve “Limanlar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite daha sonra “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve üçüncü okunuşunu tamamlayarak tasarıyı oy birliğiyle Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite son olarak “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS ve KAMU-SEN, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden yetkililer katılarak tasarıla ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısında ayrıca UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da yer aldı.