Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre dün saat 10.30'da toplanan komite gündeminde bulunan “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”, “Gümrük ve Rüsumat Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ve “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı sırasıyla görüştü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı” ile “Gümrük ve Rüsumat Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Daha sonra “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alan komite tasarıyı madde madde görüşmeye devam etti. Yasa Tasarısıyla ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Filiz Besim, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ve Ahmet Savaşan ile davetli olarak Başbakanlık, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, KTAMS ve GÜÇ-SEN’den yetkililer katıldı.