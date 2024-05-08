UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre heyet, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Heyet, saygı duruşu ve mozoleye çelenk konmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Ekonomi MaliyeBütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Anıtkabir özel defteri imzalandı.

Canaltay, deftere şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı ve Üyeleri olarak Ankara ziyaretimiz kapsamında manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük şeref duymaktayız. Türk Ulusuna bıraktığınız en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişte olduğu gibi bugün de iş birliği ve dayanışma içinde olduğunu yüce huzurunuzda yinelemek için bulunmaktayız. ‘Beni görmek demek behemehâl yüzümü görmek değildir. Benim, fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu kafidir’ sözünüzden ve şahsınızdan aldığımız ilhamla gelecek nesillerin ilke ve inkılaplarınız ışığında ilerlemesi için gereken gayreti göstereceğimize söz veriyorum.

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler bizlere bir kez daha göstermiştir ki kurmuş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası sadece Türkiye için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekası açısından da son derece belirleyici öneme haizdir. Bizlere düşen en önemli görev fikirleriniz ışığında Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ele ele vererek kurduğumuz Devletimizi, hak ettiği mertebeye ulaştırmaktır. Son olarak, bugün burada, kadın bir siyasetçi olarak bulanabilmekten duyduğum minneti ve şükranı önemle ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun hemen ardından, hayata geçirilen her devrimin merkezinde Türk kadınının sosyo-politik ve ekonomik gelişimine olanak sağladınız. Kadınları sosyal, hukuksal ve siyasî hayatta güçlendirdiniz. Bugün burada, huzurunuzda bulunabiliyor, siyasi alanda erkek meslektaşlarımızla eşit olarak çalışmalar yürütebiliyor ve toplumun yarısını oluşturan kadınların sesi olabiliyorsak, sizin tüm dünyaya örnek olacak şekilde Türk Kadınına sunduğunuz imkânlar sayesindedir. Türk kadınları size minnettardır. Bizler, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yüce huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyorum.”

Geyette Canaltay’ın yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile komite eski üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat bulunuyor.