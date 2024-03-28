Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre bugün toplanan Komite, gündemindeki “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”; “Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”; “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kara Sınır Kapılarındaki Geçişlerde Uygulanan Katkı Kesintisinin Karayollarının Güçlendirilmesi, Yapılması ve/veya Yol ve Trafik Güvenliği için Uygulanması Hakkında Yasa Tasarısı” ve “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kara Sınır Kapılarındaki Geçişlerde Uygulanan Katkı Kesintisinin Karayollarının Güçlendirilmesi, Yapılması ve/veya Yol ve Trafik Güvenliği için Uygulanması Hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi” ele aldı.

Komite ilk olarak “Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı ve ikinci okunuşunu gerçekleştirdi. Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığı için üçüncü okunuşu bir sonraki toplantısında yapılacak.

Komite daha sonra “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kara Sınır Kapılarındaki Geçişlerde Uygulanan Katkı Kesintisinin Karayollarının Güçlendirilmesi, Yapılması ve/veya Yol ve Trafik Güvenliği için Uygulanması Hakkında Yasa Tasarısı” ile “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kara Sınır Kapılarındaki Geçişlerde Uygulanan Katkı Kesintisinin Karayollarının Güçlendirilmesi, Yapılması ve/veya Yol ve Trafik Güvenliği için Uygulanması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi ele alarak genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ve Yasa Gücünde Kararname ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, son olarak “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamlayarak, tasarıyı madde madde görüşmeye başladı. Yasa Tasarısıyla ilgili çalışma bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Komite toplantısında Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali; Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner hazır bulundu.