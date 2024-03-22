Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün toplanarak Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, madde madde görüşülmeye devam eden Tasarı üzerindeki çalışmalar bir sonraki toplantıda ele alınmaya devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Toplantıya; Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısında ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Konut Edindirme Birimi, KKTC Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.