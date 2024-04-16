Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer veriliyor.

Genel Kurul’da ilk olarak “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’in Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nde üye değişikliği yapıldı. Komite’ye UBP Milletvekili Ziya Öztürkler yerine UBP Milletvekili Ali Pilli’nin görevlendirilmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Ardından, CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Sosyal Güvenlik Sistemi Özelleştirilmek mi İsteniyor?” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

-Barçın:” CTP iktidarında meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Kurul ilaçlarının yüzde 100’ü karşılanırken, şubat ayında İdare Meclisi kararı ile yüzde 80 olarak değiştirilmesinin nedeninin sordu.

Kronik hastaların sürekli kullandığı Kurul ilaçlarının pahalı ilaçlar olduğunu ve sigortalının ödeyeceği yüzde 20’lik miktarın yüksek miktarlar olduğunu kaydeden Barçın, bu değişikliğin yaratacağı mağduriyete işaret etti.

Sosyal Sigortalar’dan emekli maaşı alan 45 bin kişi olduğunu ve bunların yüzde 5,64’üne denk gelen 2 bin 539’unun 25 yıl ve üzerinde prim yatırmasına rağmen asgari ücretin altında emekli maaşı aldığını aktaran Barçın, bunun Şerife Ünverdi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu UBP Hükümeti döneminde yapılan yasal değişiklik nedeniyle yaşandığını söyledi.

Barçın, asgari ücretin altında emekli maaşı alan sigorta emeklisi sayısının daha da artacağını, 71 bin 740 kişinin priminin asgari ücretten yattığını da ekleyerek, yetkililerin bu tehlikeye karşı önlem almasını istedi.

Barçın, “Çözüm çok nettir. CTP iktidarında meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak.” dedi.

-Gardiyanoğlu: “Özel sektörde maaş ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeler yapılacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’a yanıt verdiği konuşmasında, kanser ve MS ilaçlarının Sağlık Bakanlığı güvencesinde olduğunu, bu ilaçların Sosyal Sigortalar'ın ödeme listesinde bulunmadığını belirtirken, diğer Kurul ilaçlarının ödemesi ile ilgili Bakanlıktan bilgi beklediğini, eğer yapılan bir yanlış varsa da düzelteceğini vurguladı.

2 bin 539 emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığını doğrulayan Gardiyanoğlu, bununla ilgili prim düzenlemeye ilişkin bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Gardiyanoğlu, 71 bin 740 kişinin primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını da doğrulayarak, bununla ilgili de 15 gün içerisinde tek tahakkuk düzenine geçileceğini aktardı ve bu şekilde rakamının aşağı ineceği öngörüsünü ortaya koydu.

Özel sektörde 15-20 yıl çalışanın asgari ücret üzerinden ödenmesini yanlış bulduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, özel sektörde maaş ve özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin de gündeminde olduğunu belirtti.

-Şahali, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen KKTC yurttaşlarına ilişkin izahat istedi

Sonrasında, CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Türkiye’ye Girişine İzin Verilmeyen Yurttaşlarımız ve Hükümetin Durumu” konulu güncel konuşma yaptı.

Dünkü Meclis oturumunda da Türkiye’ye girişine izin verilmeyen KKTC yurttaşları konusunun gündeme geldiğini ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un konuyu Türkiye’ye sorduklarını ve cevap bekledikleri söylediğini anımsatan Şahali, 2020 yılının Ekim ayından beridir TC’ye G82 koduyla 7 ve N82 koduyla 8 kişi olmak üzere toplam 15 kişinin girişinin yasaklandığını belirtti.

Bu insanların nasıl “milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu kanaatine varıldığı ve başka kimlerin yasaklı olduğu” konusunda Hükümetin kamuoyunu bilgilendirmek zorunda olduğunu vurgulayan Şahali, bu konuda izahat istedi.

“Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içselleştirmiştir” diyen Şahali, bugüne kadar bahse konu kodlarla “yaftalananların” hiçbirinin “sakıncalı” olmadığı kanaatini dile getirdi ve 15 kişinin arasında eski bir milletvekili olduğunu da hatırlattı.

Hükümetin TC’ye konuyla ilgili yazı yazdığına inanmadığını söyleyen Şahali, İçişleri Bakanı’nın bugünkü Meclis oturumunda olmamasını eleştirdi.

Meclis’te bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’ndan bu konuda yanıt beklemediğini söyleyen Şahali, “Bu konu artık ertelenebilir bir konu değildir.” diyerek, Başbakan Ünal Üstel’in pazartesi günü yapılacak ilk Meclis oturumunda kürsüye çıkıp açıklama yapmasını istedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise bu esnada yerinden söz alarak Başbakan’a ve ilgili bakana Şahali’nin taleplerini ileteceğini söyledi.

-Özuslu: “Ankara’nın arkasına saklanmaktan vazgeçin”

“Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin yaptığı ve dün yayımlanan ankete değindi.

Özuslu, sözlerine Başbakan ve bakanların muhalefetin sorularına yanıt vermediği eleştirisinde bulunarak başladı, Hükümeti “Ankara’nın arkasına saklanmaktan vazgeçmeye” ve erken seçime çağırdı.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketine katılanların, ülkenin en önemli sorunlarını “ekonomik sorunlar, enflasyon, yeteneksiz siyasi liderler, Kıbrıs sorunu, düşük maaşlar, yüksek yaşam maliyetleri ve yolsuzluk” olarak sıralandığını aktaran Özuslu, katılımcıların %62’sinin 2 yıl içinde ekonominin daha kötüye gideceğine inanç belirttiğini de kaydetti. Özuslu, ankete göre, en az güven duyulan kurumların ise “Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Meclis” olduğunu da belirtti ve “Ne kadar övünseniz azdır.” dedi.

Ankete göre halkın en başarısız bulduğu alanın sağlık olduğunu da ekleyen Özuslu, “Bir ülkede sağlık ve eğitim yerlerde sürünüyorsa bu ‘dükkanı kapatın’ mesajıdır” dedi.

Kuzu etinin bir ay süreyle denetimli mal kapsamına alınarak fiyatının 550 TL olarak sınırlandırılması kararına da değinen Özuslu, “550 TL’ye kuzu eti satılmıyor, piyasadan çekildi veya kara borsaya düştü.” Dedi ve “Amacınız neydi?” diye sordu.

Etin önemli bir kısmının Güney'den kaçak olarak geldiğini söyleyen Özuslu, ithal et meselesini gündem yapmak yerine kaçak etin nasıl legal hale getirileceğinin gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

-Amcaoğlu: “Dünyada ekonomik kriz yaşanıyor”

Özuslu’ya yanıt vermek üzere söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, bir aylık süre için kuzu etinin denetimli mal kapsamına alınmasına ilişkin Kasaplar Birliği ve Hayvancılar Birliği başkanlarının da imza attığı bir protokol imzalandığını belirtti ve Hükümetin paydaşlarla anlaşarak adım attığını vurguladı.

Görevlilerin piyasada gezip denetim yaptığını belirten Amcaoğlu, satış yapılmaması gibi bir durum olmadığını söyledi.

Ekonomik sorunların KKTC’ye özgü olmadığını, dünya devi ülkelerde de enflasyon yaşandığını anlatan Amcaoğlu, son dönemlerde verilen HP oranlarına ve 4 ayda bir HP yansıtılması kararına işaret etti.

Dünyada ekonomik kriz yaşandığını yineleyen Amcaoğlu, Özuslu’nun bahsettiği anketteki 2 yıl içinde ekonominin kötüye gideceği öngörüsünün ise doğru bir öngörü olduğunu söyledi. Amcaoğlu, ankette en az güvenilen kurumlar arasında çıkan Meclis’in bir kanadının muhalefet olduğunu da sözlerine ekledi.

Amcaoğlu’nun konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, bayramda kasapta kuzu eti bulamadığını belirterek, “Bu protokol yanlış mı yapıldı, eksik mi yapıldı?” diye sordu.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat ise, Hal Yasası geçeli bir yıl olduğunu anımsatarak, “Haller ne zaman hayata geçecek?” sorusunu yöneltti. Bakan Amcaoğlu, bu soruya, tüzüklerin hazır olduğu ve ihaleye çıkılmasının ardından çalışmaların başlayacağı yanıtını verdi.

CTP Milletvekili Fikri Toros da yerinden, et konusundaki sorunun arzın talep karşılığındaki yetersizliğinden kaynaklandığını, sorunun palyatif teşebbüsler yerine kapsamlı olarak masaya yatırılması gerektiğini söyleyerek, “Bunun kalıcı çözümü canlı hayvan ithalatı ile mümkündür. Bu bakanlığınızın gündemine geldi mi?” diye sordu. Amcaoğlu ise bu sorunun esas muhatabının Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu cevabını verdi.

-Özuslu

Soru ve yanıtların ardından yeniden söz alarak kürsüye çıkan CTP Milletvekili Sami Özuslu, hükümetin kurulduğu günden beri pandemi ve savaşın arkasına saklandığını belirtti, “Artık pandeminin ve savaşın arkasına saklanmayın.” çağrısı yaptı.

Dünya Gıda Örgütü’nün raporuna göre, dünya çapında 2023’te gıda ürünlerinin %10 ucuzladığını anlatan Özuslu, “Dünyada en azından gıda ucuzluyor bizde her gün etiketler yükselmeye devam ediyor.” dedi.

Et ile ilgili protokolün hayata geçmediğini savunan Özuslu, Güney'de etin 10 euro olduğunu aktardı ve protokol hayata geçseydi de etin ucuz olmayacağını kaydetti.

-Akpınar

DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar ise “KKTC Yaşam ve Çocuk” konulu güncel konuşma yaptı.

23 Nisan’ın yaklaşması nedeniyle bu başlığı seçtiğini belirten Akpınar, Çocuk Hakları Beyannamesi ilkelerini okudu, Türkiye ile KKTC’de çocuk hakları gelişiminin tarihçesinden de bahsetti.

Denetimsiz bırakılan her alanda, geliştirilmeyen her alanda hem bugünden hem de çocukların yarınlarından çalındığını vurgulayan Akpınar, “Geleceğe ne bırakıyoruz?” diye sordu, çocuklara daha iyi bir gelecek bırakılması gerektiğini kaydetti.