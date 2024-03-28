Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) örgütlü Meclis’teki stenografların grevi bugün de devam ediyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, grevin devam ettiğini ve şu ana kadar hiçbir gelişme olmadığını kaydetti.

Olumlu gelişme oluncaya kadar grevi süreceğini belirten Bengihan, “Bu iş devam edecek. Mesai bitiminden sonra olumlu bir gelişme olmazsa yine grevi devam ettirme kararı alacağız. Bir nevi günlük ama süresize dönüşecek bir eylemdir bu” diye konuştu.