Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasında (KTAMS) örgütlü Meclisteki stenografların grevi, bugün yedinci gününde…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Meclis çalışanı stenografların grevinin bugün yedinci gününe girdiğini ve haklı mücadelelerinde sonuç alıncaya kadar grevlerine devam edeceklerini kaydetti.

Çalışanların yasal taleplerine Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin kulak tıkadığını savunan Bengihan, “Kamu görevlileri yasasında öngörülmeyen sağlık raporlarıyla ilgili, amir hükme uymadan keyfi bir şekilde yasaları uygulamayarak, greve çıkan çalışanları ötekileştiren, eylem noktasında tepkisizce davranarak, eylem yapan sendikayı da ‘siyasi bir eylem’ olduğunu söyleyecek kadar olayın fakında değildir.” dedi.

-“Raporu niçin Sağlık Kurulu’na göndermiyor?”

Herkesin yasalar önünde eşit olması gerektiğinin altını çizen Bengihan, konunun Başbakan Ünal Üstel’e iletildiğini, "Başbakanın da genel sekretere sorunun çözülmesi konusunda salı günü talimat verdiğini" ancak konunun hala daha çözülemediğini kaydetti.

Meclis Başkanı Töre’nin hala daha olayın farkında olmadığını ve uygulamanın yanlış olduğunu kabul etmediğini belirten Güven Bengihan, sağlık raporunun yasalara göre, Sağlık Kurulu’na gönderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Raporu niçin Sağlık Kurulu’na göndermiyor? diye soran Bengihan, “Önce bunu açıklasın. Hümanizm konusunda da bize ders verecek en son kişidir. Hümanizmi ağzına dahi alıyorsa, bu da sendikamızın bir başarısıdır.” diye konuştu.