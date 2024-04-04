Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alparslan Türkeş’in Türk dünyası ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde önemli bir lider olduğunu ifade ederek, Türkeş’in Türk dünyasına ve ulusal Kıbrıs davasına yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'in 27. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1917 yılında Kıbrıs'ta doğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 27. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.

Alparslan Türkeş, Türk dünyası ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde önemli bir lider olarak milli değerlerimizi ve ideallerimizi savunmuş ve bu konuda büyük mücadeleler vermiş bir liderdi.

Onun azimli ve kararlı duruşu, siyasi hayatımızda daima ilham kaynağı olmuştur.

Vefatının yıl dönümünde, Alparslan Türkeş'i, Türk milletine olan bağlılığı, cesareti ve liderliği ile saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk dünyasına ve ulusal Kıbrıs davamıza yaptığı hizmetler unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun."