“17. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali” kapsamında YENDER organizasyonuyla düzenlenen “Medoş Lalesi Resim Yarışması” sonuçlandı.

Erenköy- Karpaz Belediyesi sponsorluğunda düzenlene yarışmaya bölge ilk ve orta dereceli okulalrı katıldı. Ödül alan resimler ile sergilenmeye değer bulunan resimler pazar günü Avtepe İlkokulunda sergilenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yarışma sonuçları şöyle:



İlkokullar: Birinci: Nil Hayat Yeşilbulut ( Yenierenköy İlkokulu 5.sınıf )

İkinci: Selamet Beyza Kaya ( Yenierenköy İlkokulu 3. sınıf )

Üçüncü: Özüm Soykut ( Yenierenköy İlkokulu 4.sınıf )

Ortaokullar: Birinci: Aygül Alevkayalı (Erenköy Lisesi 8B)

İkinci : Müberra Şahin ( Erenköy Lisesi 7A )

Üçüncü : Yaren Gedik (RTE Dipkarpaz Ortaokulu 8E)

YENDER Özel Ödülü

Elanur Aygün ( Erenköy Lisesi 8A )

Salih Miraç Güngör (Erenköy Lisesi 6B)

Sergilenmeye değer resimler

İlkokullar:

Şehit Menteş Zorba İlkokulu

Muhammed Ali Sevindik

Bahtiyar Barış

Zenan Ruken Gülevi

Şenel Su Mihmat

Ziyamet İlkokulu

Yusuf Mercan

Esmanur Kaçmaz

Melike Talay

Havin Kızıl

Ezel Temel

Orhan Ayağ

Yenierenköy İlkokulu

Şerife Eldem Birand

Canel Koroğlu

Rabia Soydeğer

Mina Özkılıç

Hayriye Eylül Özbayrak

Hüseyin Hazar Aydener

Derin Alnur

Huriye Gencer

Ela Soytürk

Sami Gündeş

Lütfi Lütfioğlu

Vedat Efe Teyarecioğlu

Ortaokullar

Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu

Agit Coşkun

Zeynep Efe

Şeymanur Biçmen

Yağmur Acun

Defne Güngör

Bermal Güner

Mustafa Buğra Ölmez

Sadiye Duran

Ahmet Yiğit Göndermez

Nazlı Çolak

Erenköy Lisesi

Mustafa Mert Şahin

Medine Güngör