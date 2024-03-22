“17. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali” kapsamında YENDER organizasyonuyla düzenlenen “Medoş Lalesi Resim Yarışması” sonuçlandı.
Erenköy- Karpaz Belediyesi sponsorluğunda düzenlene yarışmaya bölge ilk ve orta dereceli okulalrı katıldı. Ödül alan resimler ile sergilenmeye değer bulunan resimler pazar günü Avtepe İlkokulunda sergilenecek
Belediyeden yapılan açıklamaya göre yarışma sonuçları şöyle:
İlkokullar: Birinci: Nil Hayat Yeşilbulut ( Yenierenköy İlkokulu 5.sınıf )
İkinci: Selamet Beyza Kaya ( Yenierenköy İlkokulu 3. sınıf )
Üçüncü: Özüm Soykut ( Yenierenköy İlkokulu 4.sınıf )
Ortaokullar: Birinci: Aygül Alevkayalı (Erenköy Lisesi 8B)
İkinci : Müberra Şahin ( Erenköy Lisesi 7A )
Üçüncü : Yaren Gedik (RTE Dipkarpaz Ortaokulu 8E)
YENDER Özel Ödülü
Elanur Aygün ( Erenköy Lisesi 8A )
Salih Miraç Güngör (Erenköy Lisesi 6B)
Sergilenmeye değer resimler
İlkokullar:
Şehit Menteş Zorba İlkokulu
Muhammed Ali Sevindik
Bahtiyar Barış
Zenan Ruken Gülevi
Şenel Su Mihmat
Ziyamet İlkokulu
Yusuf Mercan
Esmanur Kaçmaz
Melike Talay
Havin Kızıl
Ezel Temel
Orhan Ayağ
Yenierenköy İlkokulu
Şerife Eldem Birand
Canel Koroğlu
Rabia Soydeğer
Mina Özkılıç
Hayriye Eylül Özbayrak
Hüseyin Hazar Aydener
Derin Alnur
Huriye Gencer
Ela Soytürk
Sami Gündeş
Lütfi Lütfioğlu
Vedat Efe Teyarecioğlu
Ortaokullar
Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu
Agit Coşkun
Zeynep Efe
Şeymanur Biçmen
Yağmur Acun
Defne Güngör
Bermal Güner
Mustafa Buğra Ölmez
Sadiye Duran
Ahmet Yiğit Göndermez
Nazlı Çolak
Erenköy Lisesi
Mustafa Mert Şahin
Medine Güngör