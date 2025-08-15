Medya Etik Kurulu, “cinsel istismar davasına” ilişkin yayınlarda "gazetecilik meslek etik ilkelerini ihlal eden", Bülten Kıbrıs, Ahbap gazetesi, Ulak Kıbrıs ve Kıbrıs Net Haber hakkında kınama kararı aldı.

Medya Etik Kurulu, “İlgili kuruluşlar, çocuğun üstün yararı ilkesini göz ardı ederek, gazetecilik meslek etik ilkelerini açık biçimde ihlal etmişlerdir. Söz konusu içeriklerin düzenlenmesi, eşzamanlı olarak bu kuruluşların iç denetim ve etik gözden geçirme mekanizmalarını güçlendirmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Medya Etik Kurulundan yapılan açıklamada, kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinsel istismar davasına ilişkin olarak bazı medya organlarında, mahkûm edilen şahsın adı ve/veya görsel kimliğinin açık şekilde yayımlandığı kaydedildi.

Söz konusu şahsın, mağdur çocuğun yakını olması dikkate alındığında, bu türden bir yayıncılık faaliyetinin, mağdurun kimliğinin dolaylı olarak deşifre edilmesine yol açtığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çocukların korunması, yalnızca kamu kurumlarının değil, kamusal etki alanına sahip tüm aktörlerin sorumluluğundadır. Toplumu bilgilendirme görevi üstlenen medya kuruluşları da, özellikle çocukların haklarının korunması konusunda etik ve toplumsal bir yükümlülük taşımaktadır. Medyanın sahip olduğu görünürlük ve erişim gücü göz önünde bulundurulduğunda, çocuklara zarar verebilecek yayınlardan kaçınmak, iyi niyetli bir tercihten öte; mesleki standartlar çerçevesinde zorunlu bir uygulamadır.

Gazetecilik meslek ilkelerinde, çocukların medyada temsiline ilişkin özel hassasiyetler açıkça tanımlanmıştır. Bu çerçevede, yalnızca mağdur çocuğun değil, onun kimliğinin doğrudan veya dolaylı biçimde tespit edilmesine imkân tanıyacak tüm bilgi ve görsel unsurların yayımlanması, etik ihlal teşkil etmektedir.

Babanın isminin ve fotoğrafının kamuya açık şekilde paylaşılması, çocuğun sosyal çevresi tarafından tanınabilir hale gelmesine neden olmakta; bu durum mağdur açısından damgalanma, dışlanma, travma ve psikolojik zarar riskini doğurmaktadır. Bu tür yayınların mağdur çocuk üzerinde uzun vadeli telafisi güç etkiler yaratabileceği açıktır.

Bu bağlamda, Medya Etik Kurulu, etik dışı ve sorumsuz yayıncılık örneği sergileyen Bülten Kıbrıs, Ahbap Gazetesi, Ulak Kıbrıs ve Kıbrıs Net Haber hakkında kınama kararı almıştır. İlgili kuruluşlar, çocuğun üstün yararı ilkesini göz ardı ederek, gazetecilik meslek etik ilkelerini açık biçimde ihlal etmişlerdir. Söz konusu içeriklerin düzenlenmesi, eşzamanlı olarak bu kuruluşların iç denetim ve etik gözden geçirme mekanizmalarını güçlendirmesi gerekmektedir.

Basın ve ifade özgürlüğü, demokratik toplum düzeninin temel unsurlarından biri olmakla birlikte, mağdur konumundaki çocukların haklarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz. Medya kuruluşlarının bu özgürlükten yararlanırken, anayasal sınırları ve insan hakları temelli yükümlülükleri ihlal etmeden hareket etmeleri zorunludur.”