Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası, Güney Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk’te deli dana hastalığı tespit edildiğini belirterek, biyogüvenlik tedbirleri ile halk sağlığını koruyucu önlemlerin ivedilikle yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Yapılan ortak basın açıklamasında, Prion hastalıkları (Sığır Süngerimsi Ensefalopatisi-BSE/Deli Dana, koyun ve keçilerde görülen bulaşıcı süngerimsi ensefalopati- scrapie ve insanlarda görülen varyant-Creutzfeldt-Jakob Hastalığı/vCJD) ve varyantları hakkında bilgi verilerek, önlem çağrısında bulunuldu.

KKTC’de bu hastalıklara karşı ne bir ulusal tarama programı ne de önleyici bir eylem planı bulunduğu belirtilen açıklamada, bu durumun hem hayvancılık sektörü hem de halk sağlığı açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, GKRY’nin, Avrupa Birliği düzenlemeleri doğrultusunda BSE ve scrapie’ye karşı kapsamlı eradikasyon ve gözetim programları yürüttüğü ifade edildi.

-“Halkımızın endişe edeceği bir durum yok…Hastalık kişiden kişiye bulaşmaz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililere, bilimsel temelli önlemleri ivedilikle hayata geçirme çağrısı yapılan açıklamada, “Doğru denetim ve izlenebilirlikle hem hayvancılığımızı korumak hem de halkın sofrasındaki gıdanın güvenliğini sağlamak mümkündür.” denildi.

Halkın endişe edeceği ve kayıtlı/veteriner hekim denetimli mezbahalardan temin edilen et ile süt ürünlerinin günlük tüketimini kısıtlamayı gerektiren bir durum olmadığı kaydedilen açıklamada, “Hastalık kişiden kişiye bulaşmaz; risk, yüksek riskli dokuların gıda zincirine girmesinin engellenmesiyle kontrol altına alınabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

“Ruhsatsız ve denetimsiz mezbahaların kapatılması; mevcut mezbahaların hijyen ve mevzuat şartlarına uygun hale getirilmesi. Mezbahalarda prion hastalıkları açısından riskli organların gıda zincirine girmesinin engellenmesi ve güvenli şekilde imhası. BSE ve scrapie için düzenli sürveyans ve laboratuvar testlerinin başlatılması. Küçükbaş hayvanlarda Scrapie’ye karşı genetik dirençli hatların belirlenip üretilmesi ve üreticilere yaygınlaştırılması. Veteriner Dairesi’nin mali ve personel kapasitesinin artırılması.”