Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen yangın ile ilgili Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün 11.25 sıralarında, Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinde, fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu Sanayi tipi fritöz ile davlumbaz yanarak, iş yeri içerisindeki yiyecek ve içecekler kullanılmaz hale gelirken, duvarlar ve eşyalar ise islenmek suretiyle hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir."