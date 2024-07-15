Lenf kanseri olan Mehmet Dursun’un tedavi masraflarının karşılanması için başlatılan 900 bin Euro değerindeki “Yaşam Destekçileri” kampanyasının yüzde 45 hedefine ulaştığı duyuruldu.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada, “Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için başlatılan kampanyaya yapacağınız her türlü destek, büyük bir umut olacaktır” denildi.

Dursun’un tedavi masraflarına katkıda bulunmak isteyenlerin yardımlarını Ziraat Bankası hesaplarına yatırabileceği, diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numarası bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada paylaşılan banka bilgileri şöyle:

“Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet DURSUN

Banka ve Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC

IBAN NUMARALARI:

Türk Lirası (TL):

TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01

Amerikan Doları (USD):

TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07

İngiliz Sterlini (GBP):

TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14

EURO (EUR):

TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05”