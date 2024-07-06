Kaplıca esnafı Mehmet Dursun, kemoterapi tedavi sürecinin başarısız olduğunu bildirdi. Almanya'da tedavisi için 900 bin Euro istendiğini, ancak bu rakamı şahsen karşılayamayacağını ifade eden Mehmet Dursun, kampanya süreci için sevenlerinden görüş beklediğini belirtti.

Mehmet Dursun, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Kıymetli Dostlarım;

11 Aralık 2023 tarihinde Burkitt- Lenfoma tanısı ile başlayan 7 Aylık Kemoterapi tedavi sürecim maalesef başarısız olmuştur. Doktorum Prof. Dr. Hakan İsmail SARI ve ekibine çabaları için çok teşekkür ederim Gelinen noktada tedavi olabilmem için CAR T (HÜÇRE TEDAVİSİ) olmam gerekiyor. Maalesef bu tedavi Türkiye'de yok.

Yurt Dışında Almanya-Amerika ve İsrail ' de uygulanmakta olan bu tedavinin de maliyeti 900 Bin Euro % 90’nın üzerinde tedavi de BAŞARI oranı olan Hamburg-Almayan'daki University Hospital Hamburg-Germany Prof.Dr. Nicolaus Martin Kröger ve ekibi ile iletişime geçtim. 900 Bin Avro’nun hastanenin hesabına yatırılması ile tedaviye başlayabileceklerini söylediler. Maalesef benim ve Ailemin 900 Bin Euro parası yok.

Paranın bulunması ile alakalı 1 Haftadan beri yaptığım çalışma da ise genel olarak tavsiye edilen bir kampanyayapılmak suretiyle kısa zamanda sonuç alınabileceğidir. Zaman ile yarıştığım bu süreçte siz Dostlarımın kampanya yapılması ile alakalı düşünceleri nedir benim için çok önemli. Kampanya kararını verebilmem için realist samimi yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıkla kalın"