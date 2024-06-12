Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmalarının sonlandırılması ve bölgenin en hızlı şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, toplantıya İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Nurcan Kutay, ilgili daire çalışanları ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ile belediye çalışanları katıldı.

Belediye’ye bağlı on köyün sisteme entegrasyonunun hızlı bir şekilde tamamlanması için yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Belediyemizin Mekansal Adres Kayıt Sistemi çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sistem, vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay ve hızlı erişimini sağlayacak, ayrıca belediyemizin planlama ve yönetim süreçlerini de önemli ölçüde iyileştirecektir. Tüm ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışarak, bu projeyi başarıyla sonuçlandıracağımıza inanıyorum.” dedi.

Konuşmasında, Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un MAKS projesi çalışmalarının tüm belediyelerde tamamlanmasına ilişkin hassasiyetlerini paylaşan İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen ise, “MAKS Projesi ile birçok kurum ve kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan adres verisinin merkezi yapıda, güncel olarak tutulması ve bu verilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla güvenli bir şekilde paylaşılması hedeflenmektedir. Ülkemizdeki tüm belediyelerin bu sistemi kullanması, yerel yönetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artıracaktır. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin bu çalışmaları öncü nitelikte olup, diğer belediyelerimize de örnek teşkil etmektedir. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağız.” diye konuştu.

Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Nurcan Kutay da toplantıda konuşma yaparak, MAKS’ın tamamlandığında nüfus sayımı ve takibi açısından büyük fayda sağlayacağını vurguladı. Kutay, “Bu sistem sayesinde nüfus bilgilerinin güncel ve doğru bir şekilde tutulması sağlanacak, böylece yerel ve ulusal düzeyde daha doğru planlama ve hizmet sunumu yapılabilecektir. Bu, hem vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını sağlayacak hem de devletimizin kaynaklarını daha etkin kullanmasına katkıda bulunacaktır.” dedi.