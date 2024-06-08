Mehmetçik'te faaliyet gösteren “Birsen Kuaför ve Güzellik Salonu”nda bu sabah 06.40'da muhtemelen elektrik kesintisi öncesi açık unutulan fön makinesi, elektriğin gelmesiyle tekrar çalışarak yangına neden oldu.

Polis açıklamasında, yangının fön makinesinin belli bir ısıya geldikten sonra erimesi neticesinde çıktığı, yangın sonucu 2 fön makinesi, bir kuaför tezgâhı, 2 ikili piriz, 1 kuaför koltuğunun tamamen, 4 lamba, 1 televizyon, 1 klima iç ünitesi, 1 ayna ile muhtelif kozmetik ve kuaför ürününün kısmen yanarak kullanılmaz hale geldiği kaydedildi.