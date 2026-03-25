Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ev sahipliğinde, Yöntem Laboratuvarı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğinde,

Prostat Spesifik Antijen (PSA) taraması yapıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Mavi Mart Prostat Kanseri Farkındalık ve Destek Ayı kapsamında, Belediye merkez binasında ücretsiz erken tanı testi yapıldı. Etkinlik, hem bilinçlendirme hem de erken teşhisin hayat kurtarabileceği bilinciyle düzenlendi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Toplum sağlığı, bizim için yapılan her hizmetin merkezindedir. Erken teşhisin önemini biliyor, halkımızın bu tür hizmetlere kolay erişimini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Tuğlu, sağlıkla ilgili farkındalık çalışmaları düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti ve katkı koyan Yöntem Laboratuvarı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teşekkür etti.