Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Meksika basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Guadalupe kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, seyir halindeki bir araca pusu kurdu.
Saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri kadın 4 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Eyalet savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.