Kaza, başkentten yaklaşık 130 kilometre kuzeybatıda, depolar ve fabrikalarla çevrili Atlacomulco kasabasındaki sanayi bölgesinde meydana geldi.

Pazartesi sabahı erken saatlerde, başkentin kuzeybatısındaki demiryolu geçidinde bir yük treni çift katlı bir otobüse çarptı. Yetkililere göre, kazada en az 10 kişi hayatını kaybederken 40’tan fazla kişi de yaralandı.

Meksika Eyaleti Sivil Savunma Ajansı, X üzerinden yaptığı açıklamada, yetkililerin kazanın yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Eyalet savcılığı ise soruşturma başlattı. Herradura de Plata hattına ait otobüs, çarpışmanın etkisiyle paramparça oldu.

Yerel medya, yaralıların eyalet genelindeki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Otobüs şirketi henüz bir açıklama yapmadı. Kanada merkezli Canadian Pacific Kansas City of Mexico adlı şirket kazayı doğruladı ve kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Şirket, personelinin olay yerinde olduğunu ve yetkililerle iş birliği yaptığını belirtti.

Yetkililer kazanın ayrıntılarını henüz açıklamadı, ancak sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yoğun trafikte otobüsün rayları geçmeye çalıştığı, hızlı bir trenin aniden ortaya çıktığı ve otobüse orta kısmından çarptığı görülüyor.

Görgü tanıkları, kazanın yaşandığı yerde herhangi bir geçiş bariyeri veya uyarı ışığı bulunmadığını belirtti.

33 yaşındaki Miguel Sanchez, kazadan kısa bir süre önce trenin her zamanki korna sesini duyduğunu söyledi. Sanchez, kazanın yaklaşık 30 metre yakınındaki bir servis istasyonunda çalışıyor.

Sanchez, "Bir çarpma sesi duyduk. Sadece bir araba sandık. Bu kadar insanı taşıyan bir otobüs olacağını hiç düşünmedik," dedi.

"Bir kadın, 'Yardım edin, yardım edin' diye bağırıyordu. Ardından bölgeye çok sayıda ambulans geldi," diye ekledi Sanchez.

Rebeca Miranda, pazartesi günü kurbanların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi almak için rayların yanında bekliyordu. Miranda, kız kardeşi ve kayınbiraderinin otobüste olduğunu ve kazanın sabah 06:30 civarında gerçekleştiğini söyledi.

Miranda, “Otobüs trenin hızla geçtiği sırada rayları geçmemeliydi. İnsan hayatı söz konusu,” dedi.

Meksika Demiryolu Düzenleme Ajansı’nın eylül ayında yayınladığı son rapora göre, demiryolu raylarının yollarla kesiştiği geçiş noktalarındaki kazalar en sık görülen kaza türü olup, son yıllarda artış gösteriyor.

Raporda, geçen yıl 800 kaza meydana geldiği, 2020’de ise bu sayının 602 olduğu belirtildi. Kazalarda hayatını kaybedenlere ilişkin bir detay raporda yoktu.

Geçen ay, Guanajuato eyaletinde bir trenin birkaç araca çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2019 yılında ise Queretaro eyaletinde bir yük treninin bir yolcu otobüsüne çarpmasıyla dokuz kişi ölmüştü.