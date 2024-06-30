Merit Royal Otel’in özlemle beklenen açık hava konserleri, Cumartesi akşamı, Türk pop müziğinin başarılı ismi Merve Özbey’in muhteşem sahnesi ile başladı. Merit Royal & Premium Otellerinin denize nazır açık hava konser alanında bine yakın hayranı ile buluşan Merve Özbey, unutulmayacak bir geceye imza attı.

Merit Royal sahnesi için Tolga Çam imzalı gece mavisi bir kostüm tercih eden Merve Özbey, gece boyunca göz kamaştırdı. 2012 yılında kendisini büyük kitlelere ulaştıran ve yıllardır dillerden düşmeyen “Duman” parçası ile konserinin açılışını yapan Merve Özbey, “Bu gece her türden parçayı hep birlikte söyleyeceğiz ve çok eğleneceğiz” diyerek konuklarını selamladı.

En sevilen şarkılarını arka arkaya sıralayarak eğlenceyi doruğa çıkaran Merve Özbey; güçlü sesi, enerjisi ve samimi tavırlarıyla sevenlerinden tam not aldı. Kuzey Kıbrıs’ta coşku dolu bir konser veren ünlü sanatçı, Merit Otellerinin seçkin misafirlerine büyüleyici bir gece yaşattı.