Mersinlik Göleti’nin güney kısmındaki ormanlık arazi içerisinde “ihmal ve tedbirsizlik” sonucu yangına sebep olduğu tespit edilen 32 yaşındaki şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre 11 Mayıs Pazar günü, saat 14.00 sıralarında, Mersinlik Göleti’nin 500 metre güney kısmındaki ormanlık arazi içerisinde tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İtfaiye ile Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 500 metrekarelik makilik alan ile içerisinde bulunan bir zeytin ve yedi ardıç ağacı yanarak zarar gördü.

Yürütülen soruşturmada, S.M.H.A.’nın (E-32) Mersinlik Göleti’nin 500 metre güney kısmındaki ormanlık arazi içerisinde, gerekli önleyici tedbirleri almadan mangal yakmaya çalıştığı sırada, rüzgarın etkisiyle mangaldan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmesine sebep olduğu tespit edildi.

Söz konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.