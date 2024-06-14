2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için meslek liselerine başvurular, her iki tarih de dahil olmak üzere 20-25 Haziran arasında yapılacak.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi mezuniyet töreni Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi mezuniyet töreni

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, meslek liselerinin 9’uncu sınıflarına başvuracak öğrenciler, başvurularını mezun oldukları okullarda veya http://portal.mebnet.net adresinden online olarak yapacak.

Dokuzuncu sınıfta başarısız olup alan değişikliği yapmak isteyen öğrenciler de başvurularını, kendi okullarında veya http://portal.mebnet.net adresinden online olarak yapabilecek.

Öğrencilerin tercih ettikleri okul ve alanlara yerleştirme sonuçları, 26 Haziran tarihinde ilgili okul müdürlüklerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi http://www.mebnet.net/ adresinden duyurulacak.

Meslek liselerinin dokuzuncu (9.) sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen 27-28 Haziran tarihleri arasında ilgili okullara kayıtlarını yaptırabilecek.

Editör: Burhan CANBAZ