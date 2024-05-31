Lefkoşa’daki Metehan Kara Geçiş Kapısı'nda dün, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan D.E. (56), yanında yolcu olarak bulunan S.S.A’nın (64) sahte pasaportunu görevli memura ibraz etti.

Polis basın bültenine göre bahsi geçen iki kişi ve olayla bağlantısı olan S.R. (45) tutuklandı.

- Kamil Başarı ve Tahir Akartürk’ün ölüm nedenleri otopsiyle belirlendi

Paşaköy’de 29 Mayıs’ta evinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 68 yaşındaki Kamil Başarı’nın otopsisi yapıldı. Başarı'nın ölüm sebebinin "aort anevrizma ruptürüne bağlı iç kanama" olduğu belirlendi.

Aynı gün, Yeniboğaziçi’nde evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 90 yaşındaki Tahir Akartürk’ün ölüm sebebi de "kalp krizi ve Alzheimer hastalığı" olarak açıklandı.

- Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

Lefkoşa’da bir araç park yerinde dün tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan S.G.’nin (25) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen bir öğütücü bulundu. Şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan polis denetimlerinde, ikamet izni olmadan ülkede bulunduğu tespit edilen iki kişi tutuklandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

-Mekan kapatma saatine uymayan market işletmecisine yasal işlem

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir marketin, kapanış saatine uymadığı tespit edildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrollerde faaliyette olduğu belirlenen marketin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.