Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda bugün büyük bir izdiham yaşandı.

Özellikle “Black Friday” sebebiyle Kıbrıs’ın güneyine geçişlerin çileye dönüştüğü Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Alışveriş yapmak için Güney Kıbrıs’a gitmek isteyen yüzlerce vatandaş, İrsen Küçük Ortaokulu’na kadar uzanan kuyrukta saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Güney Kıbrıs’a gidiş yönünde bekleyen araçlar, geçiş sürecinin uzaması nedeniyle trafik sıkışıklığına yol açtı. Yolcular, özellikle de Black Friday’in etkisiyle alışveriş yapmak amacıyla Kıbrıs'ın güneyine geçiş yapmak istediği için kapıda izdiham yaşandı.

Mağazalardaki büyük indirim fırsatları, alışveriş tutkunlarını Metehan Kara Geçiş Kapısı’na yönlendirdi. Bu durum, geçiş sürecinin uzamasına ve bölgedeki trafik sıkışıklığının artmasına sebep oldu.

Kıbrıs Genç Tv’ye konuşan vatandaşlar, Güney Kıbrıs’a geçmek için saatlerce beklemek zorunda kalmalarına isyan etti. Vatandaşlar, yetkililerin kara kapılarında yaşanan izdihama bir an önce çözüm bulmasını talep etti.