Meteoroloji Dairesi, kuzey sahil bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

En fazla yağış 26 kg ile Zafer Burnu'nda... En fazla yağış 26 kg ile Zafer Burnu'nda...

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışın yarın 04.00 ile 14.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle kuzey sahil  bölgesinde yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.” denildi.