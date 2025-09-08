Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre bugün ve yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesiyle birlikte sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Haftanın geri kalan günlerinde ise hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli havanın etkisi altında kalacak. Ancak bugün ve yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesiyle birlikte sağanak yağış görülecek.

Bugün açık ve az bulutlu başlayacak hava öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Salı günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu olacak.

Haftanın geri kalan günlerinde (çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) genellikle açık ve az bulutlu hava hakim olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.