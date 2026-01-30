Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, iş sağlığı ve güvenliği alanında değişiklik öngören yasa önerisinin yasalaşması durumunda, iş sağlığı ve güvenliği denetim mekanizmalarının işlevsiz hale geleceği uyarısında bulundu.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, Bengihan, bahse konu yasa önerisinin ilgili komitede oy çokluğu ile kabul edilerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündemine taşınmasının çalışanların yaşam hakkı açısından ciddi endişeler yarattığını kaydetti.

Bengihan, “UBP Milletvekili Hasan Küçük tarafından önerilen bu değişiklik, iş kazalarını önlemeye yönelik koruyucu bir yaklaşım getirmemekte; aksine işverenin sorumluluğunu zayıflatan ve uygulamada ciddi belirsizlikler yaratabilecek niteliktedir.” dedi.

Yasa önerisinde yer alan yeni düzenlemeyle işverenin vekaleten yetkilerini ve sorumluluğunu bir başkasına devredebileceğini belirten Bengihan, geriye dönük devam eden davalarda da bu düzenlemenin uygulanmasını öngören bir geçici maddenin söz konusu öneride yer aldığını aktardı. Bengihan, bunu davalı işverenleri korumaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Bengihan, “Bu yasa önerisinin yasalaşması durumunda, iş sağlığı ve güvenliği denetim mekanizmaları işlevsiz hale gelecektir. Güvenlik tedbiri almayan işveren cezalandırılmayacak, iş kazasının bedelini ise çalışanlar canı ile ödeyecektir. Sendikamız KTAMS, emekçinin can güvenliğini pazarlık masasına yatıran bu anlayışın karşısında duracaktır.” ifadelerini kullandı.