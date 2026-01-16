Milli Mücadele Vakfı (MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda Rum yanlısı tutumunu sürdürerek, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve güvenliğine saldırdığını savundu.

Gülbahar, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı, KKTC’nin egemen varlığına daha net şekilde sahip çıkmaya ve bunu AB’ye göstererek “Rum yetkililerle birlikte hayal kurmalarını engellemeye” davet etti.

Gülbahar, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında Yeşil Hat’ta duygulandığını söyleyerek, 2026 için “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi” yönünde beklenti dile getirmesini eleştirdi. Gülbahar, “O Yeşil Hat, Kıbrıs Rumlarının Yunanistan’a bağlanmak amacıyla EOKA terör örgütünü kurarak Kıbrıs Türkü’nü öldürmeye başlaması nedeniyle çizilmiştir.” dedi.

Kıbrıs’ta bugüne kadar bir anlaşmaya ulaşılamamasının ve 2017’de Crans-Montana görüşmelerinin çökmesinin sorumluluğunun Rum tarafına ait olduğunu ileri süren Gülbahar, AB ve GKRY’nin ada gerçeklerini görme niyeti olmadığını ileri sürdü.

Bu noktada Erhürman’a çağrı yapan Gülbahar, KKTC’nin egemen eşitliğinin ve KKTC’nin GKRY kadar yasal olduğunun, uygun kanallar ve medya aracılığıyla AB’ye ve Rum tarafına iletilmesi gerektiğini belirtti. Gülbahar, bu uyarıların dikkate alınmaması halinde Erhürman’ın, halkın AB ve Rum tarafına tepkisini demokratik yollarla ortaya koymasına önderlik etmesi gerektiğini söyledi.

Gülbahar, şöyle devam etti:

“Bundan da sonuç alınmazsa artık zaman kaybetmeyiniz; KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için var olan izolasyon ve ambargoların aşılmasına yönelik atılımlar yapınız.

Avrupa Birliği de Rum tarafı da bilmelidir ki bu halk ve Anavatan Türkiye, en zor koşullarda, kurşunlar yağmur gibi yağarken, toplu mezarlar kazılırken bile özgürlüğü ve egemenliği için mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Bugün bir devlet sahibiyiz ve idrak etmeye yanaşmasalar da herkes, Kıbrıs Adası’nın kuzeyinde Kıbrıs Türk halkının egemen olduğunu, burada demokratik ve çağdaş bir yapı bulunduğunu bilmektedir.”