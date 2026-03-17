Başbakan Ünal Üstel, Er Meydanı programında Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı. Akaryakıt zamlarından 13’üncü maaşa, seçim tarihinden sağlık ve dijitalleşme adımlarına kadar pek çok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulunan Üstel, Genç TV ekranlarında dikkat çeken mesajlar verdi.

Üstel, özellikle son günlerde tartışma konusu olan akaryakıt zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Savaş Bitmezse Zamlar Durmaz”

Art arda yapılan zamların küresel gelişmelerle bağlantılı olduğunu belirten Üstel, Orta Doğu’daki gerilime işaret ederek, sürecin belirsizliğini koruduğunu söyledi. “Kritik bir dönemden geçiyoruz. Halkımızın bu yük altında ezilmemesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz” ifadelerini kullanan Üstel, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı.

Yakıt tedarikinde dahi zaman zaman zorluk yaşandığını dile getiren Üstel, mevcut şartlarda zamların tamamen durdurulmasının mümkün olmadığını belirtti. Elektrik fiyatlarına ilişkin ise şu an için bir artış planı bulunmadığını, ancak küresel koşulların seyrine göre yeni değerlendirmeler yapılabileceğini söyledi.

“Hayat Pahalılığı Dondurulmayacak”

Ekonomi başlığında kamuoyunda tartışılan 13’üncü maaş ve hayat pahalılığı ödemelerine de değinen Üstel, bu konularda geri adım atılmayacağını net bir dille ifade etti. Hükümetin sosyal destek politikalarına vurgu yapan Üstel, “13’üncü maaşın kaldırılması ya da hayat pahalılığının dondurulması gündemimizde yoktur” dedi.

Ad-Hoc Komite Haftaya Toplanıyor

Öte yandan maaş dengesi konusunda oluşturulan Ad-Hoc Komite’nin önümüzdeki hafta çalışmalarına başlayacağını açıklayan Üstel, kamu maliyesinde dengeyi sağlamak adına teknik çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

“Erken Seçim Gündemimizde Yok”

Siyasi gündeme ilişkin de konuşan Üstel, seçim tarihinin değişmediğini belirterek, ülkenin erken seçim sürecine sokulmasının planlanmadığını ifade etti. Üstel, hükümetin önceliğinin yürütülen projeleri tamamlamak olduğunu söyledi.

E-Devlet İçin Geri Sayım

Dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Başbakan, e-Devlet uygulamalarıyla ilgili kapsamlı bir açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu. Tapu Dairesi başta olmak üzere birçok alanda dijital altyapının güçlendirildiğini belirten Üstel, sağlık sektöründe de önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Artık doktorların sistem üzerinden ilaç stoklarını anlık olarak görebildiğini belirten Üstel, bu sayede hizmet kalitesinin artırıldığını söyledi.

Fiber Optik Projesinde Kritik Adım

Fiber optik altyapı ve veri güvenliği konusuna da dikkat çeken Üstel, bu alanın artık milli güvenlik meselesi haline geldiğini vurguladı. Türkiye ile yürütülen iş birlikleri kapsamında veri güvenliğinin sağlanacağını ve daha hızlı internet altyapısının oluşturulacağını ifade etti.

Üstel: “Hukuk Ne Derse O Uygulanır”

Yolsuzluk iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Üstel, sürecin yargı tarafından yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Hukuk ne derse o uygulanır” dedi. Kendi adıyla anılan iddiaların ise asılsız olduğunu ve yargıya taşındığını söyledi.

“Bir Çek Gösterin, İstifa Ederim”

Programda ayrıca kamuoyunda tartışılan çek iddialarına da sert yanıt veren Üstel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ortaya bir belge konulursa gereğini yaparım” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda Kuzey Kıbrıs’ın güvenliğine de vurgu yaparak, Türkiye’nin garantörlüğünün önemine dikkat çekti.