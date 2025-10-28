Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden, milli atletimiz ve rekortmen sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu, yalnızca spor alanındaki üstün başarılarıyla değil, aynı zamanda akademik kariyerinde de önemli bir başarıya daha imza atmıştır.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Doktora programını başarıyla tamamlayan Hekimoğlu, azmi, disiplini ve örnek kişiliğiyle sporun yanı sıra akademik alanda da fark yaratmıştır.

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni gururla temsil eden Hekimoğlu, bu kez de bilimsel alandaki başarısıyla genç nesillere ilham kaynağı olmuştur.

Milli sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu, spordaki azmini akademiye taşıyarak, gelecek nesiller için güçlü bir rol model ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Hekimoğlu’nu bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ediyor, hem spor hem akademi dünyasındaki yolculuğunda başarılarının devamını diliyoruz.