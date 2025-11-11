Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’nın 34 sendika temsilcisi ve yöneticisi hakkında soruşturma girişimini protesto etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

“Anayasa ve yasalara aykırı uygulamalar, tehdit, saldırı ve dayatmalar” gerekçesiyle bugün ülke genelinde örgütlü olduğu tüm okullarda greve giden sendikaya üye öğretmenler, sabah saatlerinde sendika binası önünde toplandı.Saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyüşe başlayan ve ardından Başbakanlığa geçen öğretmenler, “Anayasal düzeni ve Anayasal hakları ortadan kaldırmanıza izin vermeyeceğiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” ve “Önce kendi yolsuzluklarınızın hesabını verin” yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, CTP milletvekilleri Sami Özuslu ve Ürün Solyalı, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Genel Sekreteri Rifat Tuğsal ve Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı da katılarak destek verdi.

-Eylem

Yürüyüşün ilk durağı olan Milli Eğitim Bakanlığı önünde çok sayıda öğretmen bir araya geldi. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KİEF-KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali burada birer konuşma yaptı.

Selma Eylem, konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı konuşmada, 34 öğretmen hakkında soruşturma başlatma girişiminde bulunan bakanlığın öğretmenleri baskı ve soruşturmalarla sindirmeye çalıştığını savundu. Eylem, “İçimizden otuz dördünü seçerek korkutmaya, bölmeye, sindirmeye çalışma Sayın Bakan. Hepimiz buradayız. Kolaysa hepimizi soruştur, kolaysa hepimizi cezalandır.. Anayasal haklarını kullandıkları için öğretmenlerimize baskı yapan, tehdit eden, soruşturmayla korkutmaya çalışanlara karşı buradayız." dedi.

Hükümet ve bakanlığın öğretmenlerin anayasal ve yasal haklarına saldırdığını savunan Eylem, dayatma ve baskılara geçit vermeyeceklerini, saldırılara boyun eğmeyeceklerini ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Eylem, konuşmasının devamında okullardaki fiziki eksiklikler, kalabalık sınıflar ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin yaşadığı sorunlara değinerek, hükümet ve bakanlığın mevcut sorunlara çözüm üretme niyeti bulunmadığını iddia etti.

Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Eylem, “Anayasal haklarımızı, demokratik ilkeleri ve laik eğitimi savunmaya devam edeceğiz. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve demokratik bir toplum yapısı için mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

- Bengihan

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, öğretmenlerin yanında olduklarını belirterek, 34 öğretmene sahip çıkmak için alanda bulunduklarını söyledi.

Laik ve demokratik değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Bengihan, “Bu ülkenin aydınlık yüzü olan öğretmenler ve bu ülkenin geleceğine kara bulut gibi çöken bu zihniyete dur demek için buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Talebin çok açık ve basit olduğunu dile getiren Bengihan, “Demokrasiye, insan haklarına, laik ve demokratik eğitim hakkına erişebilmek; öğretmenlerimizin hak ettiği değeri alabilmesini istiyoruz” şeklinde devam etti.

Hükümete eğitimden, demokrasiden ve adaletten uzak olduğu eleştirisi yapan Bengihan, “Bizim bu ülkeye ve geleceğimize dair bir gailemiz var. Mücadelemiz, bu ülkeye daha sıkı sarılabilmek ve birlik beraberlik içinde sahip çıkabilmektir” dedi.

Bengihan, “Biz, ne okullarımızdan, ne öğretmenlerimizden, ne laikliğimizden, ne kültürümüzden, ne de kimliğimizden vazgeçeriz. Bu bilinç ve inançla birbirimize sarılarak, dayanışma içinde bu ülkeye sahip çıkacağız. Çıkmaya da devam edeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

- Şahali

CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali de öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, bugüne kadar yalnız yürümeyen öğretmenlerin bugün de yalnız olmadığını belirtti.

Öğretmenlerin kendi çıkarları için değil, halk için mücadele ettiğini kaydeden Şahali, “Bugün, halkımız adına yürüttüğünüz mücadeleyi hukuki olmayan yollarla engellemeye çalışanlara karşı haklarınızı savunuyorsunuz” dedi.

Hükümete "hukuku, yasaları ve anayasayı hiçe sayma" eleştirisinde bulunarak, öğretmenlere yönelik soruşturma girişimini “bölücü bir hamle” olarak niteleyen Şahali, “Bu girişim de hükümetin diğer uygulamaları gibi duvara toslayacaktır. Gerçek, hukuk dışı soruşturmalar değil; 250 baraka sınıf, öğretmensiz derslikler ve kalabalık sınıflara sıkıştırılmış çocuklardır” ifadelerini kullandı.

Şahali, eğitimdeki eksiklikler ve adaletsizliklerin sorumlusunun hükümet olduğunu savunarak, “Kendi işini yapmak yerine öğretmeni ve toplumu karşı karşıya getirmeye çalışan bu anlayıştan kurtulmaya az kaldı. Biz öğretmenlerle, memurlarla, işçilerle, esnafla ve halkla dayanışarak bu yapıyı mutlaka ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.

- Başbakanlıkta yumurtalı eylem

Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan konuşmaların ardından öğretmenlerle birlikte Başbakanlık önüne yürüyerek eylemini sürdürdü. Başbakanlık önündeki eylemde KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel konuşma yaptı.

Gökçebel, hükümetin görev süresinin fiilen sona erdiğini ancak “çeteleşmiş bir yapıyla” ülkeyi yönetmeye devam ettiğini savundu. Ülkede her alanda sorunların büyüdüğünü ileri süren Gökçebel, “Hükümet hesap vermek yerine öğretmenlere hesap sormaya kalkıyor” dedi.

Eğitimdeki sorunlara da değinen Gökçebel, okullarda fiziki yetersizliklerin arttığını, öğrencilerin konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü, birçok okulda öğretmen ve bütçe eksikliği bulunduğunu savundu.

Eğitimde var olan sorunları görüşmek üzere Başbakandan randevu talep ettiklerini ancak randevunun verilmediğini iddia eden Gökçebel, öğretmenlerin anayasal hakları için mücadele ettiğini söyledi.

“Öğretmenler günlerce direndi. Eğitim hakkı, laiklik ve demokrasi için bedel ödedi” diyen Gökçebel, konuşmasını Ataol Behramoğlu’nun “Yunus Gibi” adlı şiirini okuyarak tamamladı.

Gökçebel’in konuşmasının ardından KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Genel Sekreter Tahir Gökçebel, Başbakanlık binasına yumurta fırlattı.