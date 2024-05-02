Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette Çavuşoğlu ve heyetini, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk karşıladı.

Çavuşoğlu, burada, Türkiye’nin ilk projelendirilmiş yerleşkesi olarak hem Türkiye’nin hem de dünyanın sayılı kampüsleri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi’nin ana kampüsü Umuttepe yerleşkesi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi arasında “İşbirliği Protokolü” de imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün imza koyduğu protokol ile, Kocaeli Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında, Kocaeli Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılacak ve KKTC uyruklu öğrencilerin, Kocaeli Üniversitesi Lisans Programlarında öğretim görmesi için işbirliği yapılacak.

Protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışİlişkiler Dairesi tarafından belirlenen kontenjanlara müracaat eden öğrencilerin akademik değerlendirmeleri, yine Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılacak ve daha sonra, yapılan akademik değerlendirme sonuçları Kocaeli Üniversitesine bildirilecek. Kocaeli Üniversitesi ise nihai değerlendirmeyi yapıp, kayıt hakkı kazanan öğrencilere ve Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine gerekli bilgilendirmeleri yapacak.

Protokol imza töreninde kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC’li öğrencilerin Marmara bölgesinin üçüncü büyük şehri olan Kocaeli kenti ile bütünleşmiş ve ‘‘Mutlu Bir Üniversite’’ olan Kocaeli Üniversitesinde öğrenim görecek olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

19 Fakülte, 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 1 Devlet Konservatuvarı ile hizmet veren dev bir yükseköğretim kurumu olan Kocaeli Üniversitesi’nin “Türkiyemiz için Eğitiyor, Araştırıyor ve Üretiyoruz” mottosuyla hareket ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Bizim de bu protokolü imzalamadaki temel amacımız, KKTC’nin gelişimi için eğitim gören, araştıran ve üreten bireyler yetiştirmektir. Bu protokolün ülkemiz, öğrencilerimiz ve Kocaeli Üniversitesi için hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise konuşmasında, Kocaeli Üniversitesine yapılan bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu, imzalanan protokolün KKTC uyruklu A-Level öğrencileri için önemli fırsatlar doğuracağını, KKTC uyruklu öğrencilerin Kocaeli Üniversitesinin her türlü imkanından yararlanmasını önemsediklerini söylerken, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk bu anlamlı ziyaret için Bakan Nazım Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Nazım Çavuşoğlu’na, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu ve İstanbul Başkonsolosluğundan yetkililer eşlik etti.