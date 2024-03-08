Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde yürütülen “Kuzey Kıbrıs’ta Keçeciliğin Yeniden Doğuşu Projesi” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, bakanlıkta yer alan imza töreninde, protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın imza koydu.

Proje ile keçi ve koyun yünlerinden keçe oluşumunun sağlanması, elde edilen keçeler ile Kıbrıs'a özgü endemik bitkiler, desenler ve motifler kullanılarak ürün oluşturulması ve üretim yapacak olan gençlere ve kadınlara ekonomik kazanımlar sağlaması hedefleniyor.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, projenin Kuzey Kıbrıs'ta keçeciliğin yeniden doğuşunu sağlayacak önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu projeyle keçi ve koyun yünlerinden keçe üretiminin desteklenmesi ve bu keçelerle özgün ürünler tasarlanmasının yanı sıra gençlere ve kadınlara ekonomik fırsatlar sunulmasının hedeflendiğini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın himayelerinde yürütülen projenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle daha da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür toplumsal ve ekonomik gelişimi destekleyen projelere her zaman açık olduklarını belirten Çavuşoğlu, keçeciliğin yeniden canlanması ile birlikte bölge ekonomisine destekte bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Bu projenin kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine önemli bir katkı sağlayacağına da vurgu yapan Çavuşoğlu, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Tuğlu

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da, bölgedeki kadınları destekleme, kendi üretimlerini pazarlayabilecekleri ve kendi ekonomilerine katkı sağlayacağı bir ortam yaratma düşüncesiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin, Sibel Tatar’ın himayelerinde başladığını ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleri ile daha güzel ürünler ortaya çıkaracağını düşündüğünü ifade eden Tuğlu, “Kültürümüzde de bulunan ancak artık unutulan ve doğaya atılan koyun yünlerini değerlendirmek ve koyun yünlerinden keçe yapımı düşünerek yola çıktık. Bu ürünleri bölgedeki kadınlarımız üretecek, biz de onlara bir pazar alanı sağlayarak ürünlerin satışı için konusunda kadınlarımıza destek sağlamış olacağız.” dedi.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü olarak birçok projeye ve iş birliğine imza attıklarına dikkat çekti.

“Kadınların ön plana çıkarıldığı ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları adına hazırlanan bu tip projelerin çok daha anlamlı olduğuna vurgu yapan Hocanın, “Hem Cumhurbaşkanımızın eşi Sibel Tatar’dan hem de Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’dan bu konuyla ilgili talep geldiği anda çok mutlu olduk. Bu proje ile hem öğretmenlerimizin gelişimine katkı konulacak, hem de ülkemizde ham maddesi bol miktarda ve atıl durumda bulunan keçenin oluşumu sağlanarak, Kıbrıs motifli birçok ürün tasarlanarak üretilen bu ürünler için yeni bir Pazar oluşturulacak.” dedi.

Projenin kendini yenileyen ve geliştiren bir proje olduğunu da dile getiren Hocanın, böylesi anlamlı bir projede yer almaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

-Başkurt

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt ise, Cumhurbaşkanlığı olarak Sibel Tatar’ın öncülüğünde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk kültürünün gelecek nesillere taşınması hedefiyle birçok proje yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda bir süre önce Kozada projesini toplumla buluşturduklarını, bu proje ile ipeğin ve ipek dokumacılığının tekrar canlanmasını ve kadınların üretime katılarak ekonomik olarak güçlenmelerini hedeflediklerini belirten Başkurt, “Doğaya bırakılan koyun yünleri bir çevre kirliliği yaratıyordu. Hem bunun önlenmesi hem de yeniden keçenin ülkemizde hayat bulması için Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile bu projenin adımlarını attık, sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü bizlere yol gösterici oldu. Bu projenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayat bulması da ayrıca anlamlı oldu.” ifadelerine yer verdi.

Başkurt, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi arasında imzalanan bu protokol çerçevesinde hayat bulacak olan ve pilot bölge olarak Karpaz bölgesinde başlayacak olan projenin, kadınların ekonomik olarak güçlenmeleri ve kendi ekonomilerine katkıda bulunmaları açısından da çok anlamlı olacağına dikkat çekerek, hayırlı olmasını temenni etti.