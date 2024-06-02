Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne (MDP) Girne’den yeni katılımlar olduğu belirtildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Girne bölgesinde düzenlenen katılım toplantısında partiye yeni katılımlar oldu. Toplantıda, Parti Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve Girne İlçe Başkanı Mehmet Kaan Özbay konuşma yaptı.

Büsküvütçü, partiye katılan yeni üyelere “hoş geldiniz” diyerek, "Partimizin kapıları vatanını seven, ülkesine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Sizlerin katılımı ile daha da güçlendiğimizin bilincindeyiz ve birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini inşa etmek için kararlıyız." dedi.

Girne İlçe Başkanı Özbay da partiye yeni katılan üyelere teşekkür ederek, "Girne bölgesinde sizlerin desteği ile MDP olarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Halkımızın bize duyduğu güven ve inancı boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız," ifadelerini kullandı.

Büsküvütçü konuşmasında ayrıca, hükümete yönelik bazı eleştirilerde bulunarak, “Bugün ülkemizde maalesef yolsuzluk ve adam kayırma had safhaya ulaşmıştır. Mevcut iktidar, devletin kaynaklarını verimli ve adil bir şekilde yönetmekten acizdir. Bu durum, halkımızın refahını ve ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktadır” dedi.

Büsküvütçü, “MDP olarak iktidara gelmeleri halinde bu olumsuzlukları sona ereceğini” de kaydetti.